Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.345.000.000
|1,27
|Koç Holding
|57.717.039.618
|1,13
|Ford Otosan
|57.093.057.000
|8,18
|Enka İnşaat
|56.504.000.000
|0,96
|Garanti Bankası
|38.976.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.375.040.000
|6,90
|ASELSAN
|34.336.800.000
|1,71
|Turkcell
|33.198.000.000
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|33.060.000.000
|1,32
|SASA Polyester
|29.971.200.000
|8,48
|Tüpraş
|28.422.579.200
|2,31
|Akbank
|27.560.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.865.000.000
|2,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.850.000.000
|6,04
|Şişe Cam
|25.087.723.120
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,33
|Arçelik
|22.069.283.175
|1,45
|Coca Cola İçecek
|21.545.205.235
|2,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,39
|Sabancı Holding
|19.955.150.445
|0,48
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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