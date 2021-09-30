Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.100.000.000
|1,27
|Ford Otosan
|57.268.512.000
|8,21
|Enka İnşaat
|57.176.000.000
|0,97
|Koç Holding
|56.753.398.359
|1,11
|Bim Mağazalar
|38.860.800.000
|6,99
|Garanti Bankası
|38.220.000.000
|0,57
|ASELSAN
|33.903.600.000
|1,69
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,66
|SASA Polyester
|30.038.400.000
|8,50
|Tüpraş
|28.597.872.640
|2,33
|Akbank
|27.196.000.000
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.275.000.000
|5,91
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,02
|Şişe Cam
|25.148.987.401
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,33
|Arçelik
|21.974.681.227
|1,44
|Coca Cola İçecek
|21.061.900.750
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,38
|Sabancı Holding
|19.547.069.659
|0,47
|Türk Hava Yolları
|19.306.200.000
|0,40
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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