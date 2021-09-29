Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.520.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|57.120.000.000
|0,97
|Ford Otosan
|56.882.511.000
|8,15
|Koç Holding
|56.702.680.398
|1,11
|Bim Mağazalar
|39.042.960.000
|7,02
|Garanti Bankası
|37.674.000.000
|0,56
|Turkcell
|33.682.000.000
|1,66
|ASELSAN
|33.516.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|29.926.400.000
|8,47
|Tüpraş
|28.097.034.240
|2,29
|Akbank
|27.040.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.515.000.000
|2,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.900.000.000
|5,82
|Şişe Cam
|24.750.769.574
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,33
|Arçelik
|22.285.516.201
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.138.211.984
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,38
|Sabancı Holding
|19.485.857.541
|0,47
|Türk Hava Yolları
|19.099.200.000
|0,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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