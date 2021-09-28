Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 657 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 657 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik58.555.000.0001,28
Enka İnşaat57.512.000.0000,98
Ford Otosan56.321.055.0008,07
Koç Holding55.637.603.2171,09
Bim Mağazalar38.283.960.0006,89
Garanti Bankası37.296.000.0000,55
Turkcell33.374.000.0001,65
ASELSAN33.265.200.0001,66
SASA Polyester29.747.200.0008,42
Tüpraş28.247.285.7602,30
Akbank26.728.000.0000,40
Türk Telekom25.480.000.0002,04
Şişe Cam24.689.505.2930,96
Tofaş Oto Fabrikası24.670.000.0005,77
İş Bankası (C)22.814.847.9000,32
Arçelik21.934.137.5341,44
Coca Cola İçecek20.782.092.8892,32
Yapı ve Kredi Bankası19.681.629.4920,38
Sabancı Holding19.465.453.5020,47
Türk Hava Yolları18.892.200.0000,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Armin Laschet Kazım Karabekir Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:15:09. #1.12#