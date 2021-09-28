Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 657 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 657 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.555.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|57.512.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|56.321.055.000
|8,07
|Koç Holding
|55.637.603.217
|1,09
|Bim Mağazalar
|38.283.960.000
|6,89
|Garanti Bankası
|37.296.000.000
|0,55
|Turkcell
|33.374.000.000
|1,65
|ASELSAN
|33.265.200.000
|1,66
|SASA Polyester
|29.747.200.000
|8,42
|Tüpraş
|28.247.285.760
|2,30
|Akbank
|26.728.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.480.000.000
|2,04
|Şişe Cam
|24.689.505.293
|0,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.670.000.000
|5,77
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,32
|Arçelik
|21.934.137.534
|1,44
|Coca Cola İçecek
|20.782.092.889
|2,32
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.681.629.492
|0,38
|Sabancı Holding
|19.465.453.502
|0,47
|Türk Hava Yolları
|18.892.200.000
|0,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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