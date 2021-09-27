Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.570.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|59.080.000.000
|1,01
|Ford Otosan
|57.093.057.000
|8,18
|Koç Holding
|55.384.013.412
|1,08
|Bim Mağazalar
|39.498.360.000
|7,11
|Garanti BBVA
|37.548.000.000
|0,56
|ASELSAN
|33.721.200.000
|1,68
|Turkcell
|33.660.000.000
|1,66
|SASA Polyester
|30.419.200.000
|8,61
|Tüpraş
|28.071.992.320
|2,29
|Akbank
|26.884.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,05
|Şişe Cam
|25.210.251.682
|0,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.025.000.000
|5,85
|İş Bankası (C)
|22.859.847.600
|0,32
|Arçelik
|21.988.195.791
|1,44
|Coca Cola İçecek
|20.845.685.585
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,38
|Sabancı Holding
|19.506.261.580
|0,47
|Türk Hava Yolları
|18.823.200.000
|0,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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