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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.

EREĞLİ (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik57.610.000.0001,26
Koç Holding57.564.885.7351,13
Ford Otosan56.601.783.0008,11
Enka İnşaat56.336.000.0000,96
Bim Mağazalar40.925.280.0007,36
Garanti Bankası38.934.000.0000,58
Turkcell33.836.000.0001,67
ASELSAN33.652.800.0001,68
SASA Polyester29.209.600.0008,27
Akbank28.080.000.0000,42
Tüpraş27.496.028.1602,24
Şişe Cam25.057.090.9790,98
Türk Telekom24.885.000.0001,99
Tofaş Oto Fabrikası23.640.000.0005,53
İş Bankası (C)23.354.844.3000,33
Arçelik21.528.700.6111,41
Coca Cola İçecek21.100.056.3672,36
Yapı ve Kredi Bankası20.272.923.0820,39
Sabancı Holding19.832.726.2090,48
Türk Hava Yolları18.064.200.0000,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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