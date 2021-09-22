Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.
EREĞLİ (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|57.610.000.000
|1,26
|Koç Holding
|57.564.885.735
|1,13
|Ford Otosan
|56.601.783.000
|8,11
|Enka İnşaat
|56.336.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|40.925.280.000
|7,36
|Garanti Bankası
|38.934.000.000
|0,58
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,67
|ASELSAN
|33.652.800.000
|1,68
|SASA Polyester
|29.209.600.000
|8,27
|Akbank
|28.080.000.000
|0,42
|Tüpraş
|27.496.028.160
|2,24
|Şişe Cam
|25.057.090.979
|0,98
|Türk Telekom
|24.885.000.000
|1,99
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.640.000.000
|5,53
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|21.528.700.611
|1,41
|Coca Cola İçecek
|21.100.056.367
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,39
|Sabancı Holding
|19.832.726.209
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.064.200.000
|0,37
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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