Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 705 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 705 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.535.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|59.248.000.000
|1,01
|Ford Otosan
|58.286.151.000
|8,36
|Koç Holding
|58.122.783.306
|1,14
|Bim Mağazalar
|41.775.360.000
|7,52
|Garanti Bankası
|39.732.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.100.000.000
|1,68
|ASELSAN
|33.584.400.000
|1,68
|SASA Polyester
|30.217.600.000
|8,55
|Akbank
|28.756.000.000
|0,43
|Tüpraş
|27.220.567.040
|2,22
|Şişe Cam
|25.516.573.088
|0,99
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,00
|İş Bankası (C)
|23.984.840.100
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.700.000.000
|5,54
|Coca Cola İçecek
|22.435.502.972
|2,50
|Arçelik
|21.596.273.432
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.864.216.671
|0,40
|Sabancı Holding
|19.628.685.816
|0,47
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,36
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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