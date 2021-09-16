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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 703 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 703 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik59.885.000.0001,31
Enka İnşaat58.912.000.0001,00
Ford Otosan58.707.243.0008,42
Koç Holding57.615.603.6961,13
Bim Mağazalar41.441.400.0007,46
Garanti Bankası39.900.000.0000,59
Turkcell34.188.000.0001,69
ASELSAN33.538.800.0001,67
SASA Polyester30.441.600.0008,61
Akbank28.808.000.0000,43
Tüpraş27.070.315.5202,20
Şişe Cam25.516.573.0880,99
Türk Telekom24.955.000.0002,00
İş Bankası (C)24.029.839.8000,34
Tofaş Oto Fabrikası23.560.000.0005,51
Coca Cola İçecek22.333.754.6602,49
Arçelik21.555.729.7401,41
Yapı ve Kredi Bankası20.864.216.6710,40
Sabancı Holding19.689.897.9340,47
Türk Hava Yolları17.208.600.0000,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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