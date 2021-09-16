Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 714 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 714 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|60.795.000.000
|1,33
|Enka İnşaat
|58.744.000.000
|1,00
|Ford Otosan
|58.742.334.000
|8,42
|Koç Holding
|58.072.065.345
|1,14
|Bim Mağazalar
|41.380.680.000
|7,45
|Garanti Bankası
|40.320.000.000
|0,60
|Turkcell
|34.210.000.000
|1,69
|ASELSAN
|33.766.800.000
|1,68
|SASA Polyester
|30.016.000.000
|8,49
|Akbank
|29.068.000.000
|0,43
|Tüpraş
|27.270.650.880
|2,22
|Şişe Cam
|25.608.469.510
|1,00
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|24.209.838.600
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.030.000.000
|5,62
|Coca Cola İçecek
|22.308.317.581
|2,49
|Arçelik
|21.434.098.663
|1,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.033.157.697
|0,40
|Sabancı Holding
|19.873.534.288
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.084.400.000
|0,35
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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