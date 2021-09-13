Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 729 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 729 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.455.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|59.795.064.000
|8,57
|Enka İnşaat
|58.576.000.000
|1,00
|Koç Holding
|56.753.398.359
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.471.760.000
|7,46
|Garanti Bankası
|39.522.000.000
|0,59
|Turkcell
|35.288.000.000
|1,74
|ASELSAN
|34.587.600.000
|1,73
|SASA Polyester
|30.777.600.000
|8,71
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.282.376.602
|1,02
|Tüpraş
|26.043.596.800
|2,12
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,00
|İş Bankası (C)
|24.479.836.800
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.760.000.000
|5,56
|Coca Cola İçecek
|22.689.873.754
|2,53
|Arçelik
|21.866.564.714
|1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.202.098.723
|0,40
|Sabancı Holding
|20.036.766.602
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|17.201.000.000
|9,99
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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