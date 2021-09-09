Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 727 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 727 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.245.000.000
|1,38
|Enka İnşaat
|59.864.000.000
|1,02
|Ford Otosan
|59.514.336.000
|8,53
|Koç Holding
|56.854.834.281
|1,11
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|7,60
|Garanti Bankası
|40.152.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.816.000.000
|1,77
|ASELSAN
|34.952.400.000
|1,74
|SASA Polyester
|30.889.600.000
|8,74
|Akbank
|29.848.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.496.801.586
|1,03
|Tüpraş
|26.118.722.560
|2,13
|Türk Telekom
|25.480.000.000
|2,04
|İş Bankası (C)
|24.929.833.800
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.340.000.000
|5,46
|Coca Cola İçecek
|23.274.926.553
|2,60
|Arçelik
|21.704.389.945
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.624.451.287
|0,41
|Sabancı Holding
|20.261.211.035
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.429.400.000
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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