Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 709 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 709 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.930.000.000
|1,37
|Enka İnşaat
|59.528.000.000
|1,01
|Ford Otosan
|59.163.426.000
|8,48
|Koç Holding
|55.891.193.022
|1,09
|Bim Mağazalar
|42.109.320.000
|7,58
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,59
|Turkcell
|35.244.000.000
|1,74
|ASELSAN
|34.747.200.000
|1,73
|SASA Polyester
|30.508.800.000
|8,63
|Akbank
|29.484.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.251.744.461
|1,02
|Tüpraş
|25.642.926.080
|2,09
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,35
|Coca Cola İçecek
|22.626.281.059
|2,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|22.210.000.000
|5,19
|Arçelik
|21.677.360.816
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.371.039.749
|0,41
|Sabancı Holding
|20.138.786.799
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.181.000.000
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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