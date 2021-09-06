Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 758 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 758 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.840.000.000
|1,39
|Ford Otosan
|59.654.700.000
|8,55
|Enka İnşaat
|58.912.000.000
|1,00
|Koç Holding
|58.680.680.877
|1,15
|Bim Mağazalar
|42.929.040.000
|7,72
|Garanti Bankası
|41.706.000.000
|0,62
|ASELSAN
|35.773.200.000
|1,79
|Turkcell
|35.684.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.808.000.000
|9,00
|Akbank
|30.836.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|26.803.122.991
|1,04
|Tüpraş
|25.993.512.960
|2,12
|İş Bankası (C)
|25.829.827.800
|0,37
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.553.626.928
|0,43
|Coca Cola İçecek
|22.384.628.816
|2,50
|Arçelik
|21.677.360.816
|1,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.120.000.000
|4,94
|Sabancı Holding
|20.873.332.214
|0,50
|Gübre Fabrikaları
|18.086.100.000
|10,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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