Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 749 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 749 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.435.000.000
|1,40
|Enka İnşaat
|60.200.000.000
|1,03
|Ford Otosan
|59.759.973.000
|8,57
|Koç Holding
|58.782.116.799
|1,15
|Bim Mağazalar
|43.900.560.000
|7,90
|Garanti Bankası
|41.412.000.000
|0,62
|Turkcell
|36.014.000.000
|1,78
|ASELSAN
|35.864.400.000
|1,79
|SASA Polyester
|31.584.000.000
|8,94
|Akbank
|30.732.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|27.140.076.538
|1,06
|Tüpraş
|26.294.016.000
|2,14
|Türk Telekom
|26.040.000.000
|2,09
|İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.300.215.390
|0,43
|Coca Cola İçecek
|22.193.850.730
|2,48
|Arçelik
|21.731.419.073
|1,42
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.460.000.000
|5,02
|Sabancı Holding
|21.363.029.158
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|17.869.000.000
|10,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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