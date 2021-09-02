Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.925.000.000
|1,42
|Enka İnşaat
|60.592.000.000
|1,03
|Ford Otosan
|59.795.064.000
|8,57
|Koç Holding
|59.086.424.565
|1,16
|Bim Mağazalar
|43.566.600.000
|7,84
|Garanti Bankası
|41.622.000.000
|0,62
|ASELSAN
|35.955.600.000
|1,79
|Turkcell
|35.948.000.000
|1,77
|SASA Polyester
|31.651.200.000
|8,96
|Akbank
|30.888.000.000
|0,46
|Şişe Cam
|27.201.340.819
|1,06
|Türk Telekom
|26.180.000.000
|2,10
|Tüpraş
|26.118.722.560
|2,13
|İş Bankası (C)
|25.919.827.200
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.300.215.390
|0,43
|Coca Cola İçecek
|22.282.880.503
|2,49
|Arçelik
|21.920.622.970
|1,44
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.350.000.000
|4,99
|Sabancı Holding
|21.342.625.118
|0,51
|Gübre Fabrikaları
|17.835.600.000
|10,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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