Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 754 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik64.925.000.0001,42
Enka İnşaat60.592.000.0001,03
Ford Otosan59.795.064.0008,57
Koç Holding59.086.424.5651,16
Bim Mağazalar43.566.600.0007,84
Garanti Bankası41.622.000.0000,62
ASELSAN35.955.600.0001,79
Turkcell35.948.000.0001,77
SASA Polyester31.651.200.0008,96
Akbank30.888.000.0000,46
Şişe Cam27.201.340.8191,06
Türk Telekom26.180.000.0002,10
Tüpraş26.118.722.5602,13
İş Bankası (C)25.919.827.2000,37
Yapı ve Kredi Bankası22.300.215.3900,43
Coca Cola İçecek22.282.880.5032,49
Arçelik21.920.622.9701,44
Tofaş Oto Fabrikası21.350.000.0004,99
Sabancı Holding21.342.625.1180,51
Gübre Fabrikaları17.835.600.00010,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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