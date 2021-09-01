Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 747 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 747 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.715.000.000
|1,41
|Enka İnşaat
|61.432.000.000
|1,05
|Ford Otosan
|59.689.791.000
|8,56
|Koç Holding
|58.883.552.721
|1,15
|Bim Mağazalar
|43.718.400.000
|7,87
|Garanti Bankası
|41.286.000.000
|0,61
|Turkcell
|36.168.000.000
|1,79
|ASELSAN
|35.818.800.000
|1,79
|SASA Polyester
|31.404.800.000
|8,89
|Akbank
|30.576.000.000
|0,45
|Şişe Cam
|26.956.283.694
|1,05
|Tüpraş
|25.943.429.120
|2,11
|İş Bankası (C)
|25.739.828.400
|0,36
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,06
|Coca Cola İçecek
|22.371.910.277
|2,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.131.274.364
|0,42
|Arçelik
|21.771.962.765
|1,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|21.350.000.000
|4,99
|Sabancı Holding
|21.220.200.882
|0,51
|Türk Hava Yolları
|17.802.000.000
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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