Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 713 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 713 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.485.000.000
|1,43
|Enka İnşaat
|60.480.000.000
|1,03
|Koç Holding
|59.847.193.980
|1,17
|Ford Otosan
|59.233.608.000
|8,49
|Bim Mağazalar
|43.839.840.000
|7,89
|Garanti Bankası
|40.152.000.000
|0,60
|ASELSAN
|36.046.800.000
|1,80
|Turkcell
|35.090.000.000
|1,73
|SASA Polyester
|30.419.200.000
|8,61
|Akbank
|29.796.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.477.030.084
|1,07
|Türk Telekom
|25.865.000.000
|2,07
|İş Bankası (C)
|25.379.830.800
|0,36
|Tüpraş
|24.941.752.320
|2,03
|Coca Cola İçecek
|21.863.168.713
|2,44
|Arçelik
|21.717.904.509
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.624.451.287
|0,41
|Sabancı Holding
|21.220.200.882
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.640.000.000
|4,83
|Türk Hava Yolları
|17.498.400.000
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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