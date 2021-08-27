Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 703 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 703 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.645.000.000
|1,41
|Koç Holding
|59.847.193.980
|1,17
|Enka İnşaat
|59.696.000.000
|1,02
|Ford Otosan
|58.672.152.000
|8,41
|Bim Mağazalar
|44.234.520.000
|7,96
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.727.600.000
|1,78
|Turkcell
|35.178.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|30.352.000.000
|8,59
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.109.444.397
|1,06
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,07
|İş Bankası (C)
|25.064.832.900
|0,36
|Tüpraş
|24.716.375.040
|2,01
|Coca Cola İçecek
|21.901.324.330
|2,45
|Arçelik
|21.542.215.175
|1,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.371.039.749
|0,41
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.280.000.000
|4,74
|Türk Hava Yolları
|17.319.000.000
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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