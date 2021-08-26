Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 712 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 712 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.065.000.000
|1,42
|Koç Holding
|60.252.937.668
|1,18
|Ford Otosan
|59.584.518.000
|8,54
|Enka İnşaat
|57.904.000.000
|0,99
|Bim Mağazalar
|44.720.280.000
|8,05
|Garanti Bankası
|40.026.000.000
|0,59
|ASELSAN
|36.206.400.000
|1,81
|Turkcell
|35.574.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|30.620.800.000
|8,67
|Akbank
|29.744.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|27.385.133.662
|1,07
|Türk Telekom
|25.900.000.000
|2,07
|İş Bankası (C)
|25.334.831.100
|0,36
|Tüpraş
|25.041.920.000
|2,04
|Coca Cola İçecek
|21.964.917.026
|2,45
|Arçelik
|21.663.846.252
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.539.980.774
|0,41
|Sabancı Holding
|21.056.968.568
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.140.000.000
|4,71
|Türk Hava Yolları
|17.650.200.000
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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