Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 707 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik64.960.000.0001,42
Ford Otosan59.619.609.0008,55
Koç Holding59.492.168.2531,16
Enka İnşaat57.176.000.0000,97
Bim Mağazalar44.355.960.0007,98
Garanti Bankası40.026.000.0000,59
ASELSAN35.864.400.0001,79
Turkcell35.332.000.0001,74
SASA Polyester30.553.600.0008,65
Akbank29.640.000.0000,44
Şişe Cam27.354.501.5221,06
Türk Telekom25.760.000.0002,06
İş Bankası (C)25.154.832.3000,36
Tüpraş24.916.710.4002,03
Coca Cola İçecek21.812.294.5572,44
Arçelik21.609.787.9961,42
Yapı ve Kredi Bankası21.539.980.7740,41
Sabancı Holding20.750.907.9780,50
Tofaş Oto Fabrikası19.960.000.0004,67
Gübre Fabrikaları17.334.600.00010,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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