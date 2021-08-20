Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 704 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 704 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.240.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|59.935.428.000
|8,59
|Koç Holding
|58.782.116.799
|1,15
|Enka İnşaat
|56.000.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|43.293.360.000
|7,79
|Garanti Bankası
|39.354.000.000
|0,58
|Turkcell
|35.178.000.000
|1,74
|ASELSAN
|35.066.400.000
|1,75
|SASA Polyester
|31.248.000.000
|8,84
|Akbank
|29.068.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.649.962.289
|1,04
|Türk Telekom
|25.235.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|25.064.832.900
|0,36
|Tüpraş
|24.829.063.680
|2,02
|Coca Cola İçecek
|22.193.850.730
|2,48
|Arçelik
|22.150.370.560
|1,45
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.455.510.261
|0,41
|Sabancı Holding
|20.424.443.349
|0,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.170.000.000
|4,72
|Gübre Fabrikaları
|17.702.000.000
|10,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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