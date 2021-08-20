Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 698 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 698 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.610.000.000
|1,41
|Ford Otosan
|59.970.519.000
|8,60
|Koç Holding
|58.021.347.384
|1,13
|Enka İnşaat
|56.504.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|42.959.400.000
|7,73
|Garanti Bankası
|39.102.000.000
|0,58
|ASELSAN
|34.724.400.000
|1,73
|Turkcell
|34.650.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|31.046.400.000
|8,79
|Akbank
|28.808.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.496.801.586
|1,03
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,00
|Tüpraş
|25.004.357.120
|2,04
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,35
|Arçelik
|22.190.914.252
|1,46
|Coca Cola İçecek
|22.181.132.190
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.455.510.261
|0,41
|Sabancı Holding
|20.220.402.956
|0,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.040.000.000
|4,69
|Gübre Fabrikaları
|17.468.200.000
|10,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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