Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 706 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 706 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.570.000.000
|1,45
|Ford Otosan
|60.812.703.000
|8,72
|Koç Holding
|59.847.193.980
|1,17
|Enka İnşaat
|55.664.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|42.321.840.000
|7,61
|Garanti Bankası
|39.564.000.000
|0,59
|ASELSAN
|34.792.800.000
|1,74
|Turkcell
|34.628.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|31.158.400.000
|8,82
|Akbank
|29.224.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.558.065.867
|1,03
|Tüpraş
|25.467.632.640
|2,07
|İş Bankası (C)
|25.424.830.500
|0,36
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.326.059.893
|1,46
|Coca Cola İçecek
|22.206.569.269
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.877.862.826
|0,42
|Sabancı Holding
|20.363.231.231
|0,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.300.000.000
|4,75
|Gübre Fabrikaları
|17.835.600.000
|13,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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