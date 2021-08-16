Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 714 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 714 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.845.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|62.567.253.000
|8,97
|Koç Holding
|58.477.809.033
|1,14
|Enka İnşaat
|56.896.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|42.595.080.000
|7,66
|Garanti Bankası
|39.690.000.000
|0,59
|ASELSAN
|35.385.600.000
|1,77
|Turkcell
|33.924.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|32.009.600.000
|9,06
|Akbank
|29.328.000.000
|0,44
|Şişe Cam
|26.435.537.305
|1,03
|Tüpraş
|25.142.087.680
|2,05
|İş Bankası (C)
|24.929.833.800
|0,35
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|1,96
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,47
|Coca Cola İçecek
|22.003.072.643
|2,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.539.980.774
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.990.000.000
|4,91
|Sabancı Holding
|20.404.039.310
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|18.019.300.000
|13,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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