Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 700 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 700 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.230.000.000
|1,51
|Ford Otosan
|63.058.527.000
|9,04
|Koç Holding
|58.173.501.267
|1,14
|Enka İnşaat
|55.328.000.000
|0,99
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|7,53
|Garanti Bankası
|39.102.000.000
|0,58
|ASELSAN
|35.294.400.000
|1,76
|Turkcell
|34.056.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|31.964.800.000
|9,05
|Akbank
|28.652.000.000
|0,43
|Şişe Cam
|26.129.215.899
|1,02
|Tüpraş
|24.904.189.440
|2,03
|İş Bankası (C)
|24.434.837.100
|0,35
|Türk Telekom
|23.975.000.000
|1,92
|Arçelik
|22.393.632.714
|1,47
|Coca Cola İçecek
|21.634.235.009
|2,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.117.628.210
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.980.000.000
|4,91
|Sabancı Holding
|20.138.786.799
|0,49
|Gübre Fabrikaları
|17.935.800.000
|13,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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