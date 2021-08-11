Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik69.090.000.0001,51
Ford Otosan61.233.795.0008,78
Enka İnşaat53.480.000.0000,96
Koç Holding52.594.525.5571,06
Bim Mağazalar40.955.640.0006,12
Garanti Bankası38.388.000.0000,57
ASELSAN35.408.400.0001,77
Turkcell33.484.000.0001,54
SASA Polyester31.718.400.0008,98
Akbank28.184.000.0000,42
Şişe Cam25.669.733.7911,00
Tüpraş24.440.913.9202,32
İş Bankası (C)24.299.838.0000,34
Türk Telekom23.345.000.0001,87
Arçelik22.204.428.8161,46
Coca Cola İçecek21.888.605.7912,55
Yapı ve Kredi Bankası20.695.275.6460,39
Tofaş Oto Fabrikası20.640.000.0004,83
Sabancı Holding19.934.746.4060,52
Gübre Fabrikaları17.551.700.00013,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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