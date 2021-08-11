Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.090.000.000
|1,51
|Ford Otosan
|61.233.795.000
|8,78
|Enka İnşaat
|53.480.000.000
|0,96
|Koç Holding
|52.594.525.557
|1,06
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|6,12
|Garanti Bankası
|38.388.000.000
|0,57
|ASELSAN
|35.408.400.000
|1,77
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,54
|SASA Polyester
|31.718.400.000
|8,98
|Akbank
|28.184.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.669.733.791
|1,00
|Tüpraş
|24.440.913.920
|2,32
|İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,34
|Türk Telekom
|23.345.000.000
|1,87
|Arçelik
|22.204.428.816
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.888.605.791
|2,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.695.275.646
|0,39
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.640.000.000
|4,83
|Sabancı Holding
|19.934.746.406
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|17.551.700.000
|13,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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