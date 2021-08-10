Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.985.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|61.198.704.000
|8,77
|Enka İnşaat
|53.424.000.000
|0,96
|Koç Holding
|53.304.577.011
|1,07
|Bim Mağazalar
|41.562.840.000
|6,21
|Garanti Bankası
|38.262.000.000
|0,57
|ASELSAN
|36.252.000.000
|1,90
|Turkcell
|33.924.000.000
|1,56
|SASA Polyester
|32.256.000.000
|9,13
|Akbank
|28.548.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.700.365.931
|1,00
|Tüpraş
|24.954.273.280
|2,37
|İş Bankası (C)
|24.659.835.600
|0,37
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|1,91
|Arçelik
|22.217.943.380
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.939.479.948
|2,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.033.157.697
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|20.360.000.000
|4,76
|Sabancı Holding
|20.118.382.760
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|18.102.800.000
|13,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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