Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|71.820.000.000
|1,75
|Ford Otosan
|60.882.885.000
|8,73
|Enka İnşaat
|53.256.000.000
|0,95
|Koç Holding
|52.493.089.635
|1,05
|Bim Mağazalar
|39.225.120.000
|5,86
|Garanti Bankası
|38.388.000.000
|0,57
|ASELSAN
|36.069.600.000
|1,89
|Turkcell
|33.770.000.000
|1,55
|SASA Polyester
|32.592.000.000
|9,22
|Akbank
|28.132.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|25.057.090.979
|0,98
|Tüpraş
|24.566.123.520
|2,34
|İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,36
|Türk Telekom
|23.555.000.000
|2,09
|Arçelik
|22.339.574.457
|1,57
|Coca Cola İçecek
|22.041.228.260
|2,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,39
|Sabancı Holding
|19.832.726.209
|0,51
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.610.000.000
|4,59
|Gübre Fabrikaları
|17.785.500.000
|13,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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