Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 686 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 686 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|71.330.000.000
|1,74
|Ford Otosan
|63.304.164.000
|10,47
|Koç Holding
|53.507.448.855
|1,08
|Enka İnşaat
|52.584.000.000
|0,94
|Garanti Bankası
|38.892.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.860.800.000
|5,81
|Aselsan
|36.571.200.000
|1,91
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|33.219.200.000
|11,09
|Akbank
|28.704.000.000
|0,43
|İş Bankası (C)
|24.524.836.500
|0,37
|Tüpraş
|24.478.476.800
|2,33
|Şişe Cam
|24.107.494.622
|0,94
|Türk Telekom
|23.135.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.380.118.150
|1,57
|Coca Cola İçecek
|22.257.443.425
|2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.033.157.697
|0,40
|Sabancı Holding
|19.689.897.934
|0,51
|Tofaş Oto. Fab.
|18.790.000.000
|4,39
|Türk Hava Yolları
|17.608.800.000
|0,37
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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