Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 672 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.685.000.000
|1,70
|Ford Otosan
|62.146.161.000
|10,27
|Koç Holding
|52.594.525.557
|1,06
|Enka İnşaat
|52.472.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|38.617.920.000
|5,77
|Garanti Bankası
|37.968.000.000
|0,56
|Aselsan
|36.639.600.000
|1,92
|Turkcell
|33.462.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.816.000.000
|10,95
|Akbank
|27.924.000.000
|0,41
|Tüpraş
|24.453.434.880
|2,33
|Şişe Cam
|23.862.437.498
|0,93
|İş Bankası (C)
|23.804.841.300
|0,36
|Türk Telekom
|22.855.000.000
|2,02
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,57
|Coca Cola İçecek
|22.155.695.112
|2,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,39
|Sabancı Holding
|19.383.837.345
|0,50
|Tofaş Oto. Fab.
|18.740.000.000
|4,38
|Türk Hava Yolları
|17.539.800.000
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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