Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 670 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 670 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.720.000.000
|1,70
|Ford Otosan
|61.128.522.000
|10,11
|Koç Holding
|52.594.525.557
|1,06
|Enka İnşaat
|52.416.000.000
|0,94
|Bim Mağazalar
|38.496.480.000
|5,75
|Garanti Bankası
|38.220.000.000
|0,57
|Aselsan
|36.206.400.000
|1,89
|Turkcell
|33.440.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.592.000.000
|10,88
|Akbank
|28.184.000.000
|0,42
|İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,36
|Şişe Cam
|23.893.069.638
|0,93
|Tüpraş
|23.677.135.360
|2,25
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|2,04
|Coca Cola İçecek
|22.384.628.816
|2,61
|Arçelik
|22.380.118.150
|1,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,39
|Sabancı Holding
|19.445.049.462
|0,50
|Tofaş Oto. Fab.
|19.010.000.000
|4,45
|Türk Hava Yolları
|17.429.400.000
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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