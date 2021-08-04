Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|70.280.000.000
|1,71
|Ford Otosan
|61.900.524.000
|10,23
|Enka İnşaat
|53.312.000.000
|0,95
|Koç Holding
|52.746.679.440
|1,06
|Bim Mağazalar
|39.164.400.000
|5,85
|Garanti Bankası
|37.884.000.000
|0,56
|ASELSAN
|36.685.200.000
|1,92
|Turkcell
|33.660.000.000
|1,55
|Sasa Polyester
|32.928.000.000
|10,99
|Akbank
|28.184.000.000
|0,42
|İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,36
|Şişe Cam
|24.015.598.200
|0,93
|Tüpraş
|23.990.159.360
|2,28
|Türk Telekom
|23.100.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.542.292.919
|1,58
|Coca Cola İçecek
|22.333.754.660
|2,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.864.216.671
|0,40
|Sabancı Holding
|19.485.857.541
|0,50
|Tofaş Oto. Fab.
|18.980.000.000
|4,44
|Türk Hava Yolları
|17.553.600.000
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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