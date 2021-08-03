Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik70.210.000.0001,71
Ford Otosan61.479.432.00010,16
Koç Holding52.340.935.7521,05
Enka İnşaat52.192.000.0000,93
Bim Mağazalar38.921.520.0005,81
Garanti Bankası37.212.000.0000,55
Aselsan36.890.400.0001,93
Turkcell33.528.000.0001,54
Sasa Polyester32.368.000.00010,80
Akbank27.820.000.0000,41
İş Bankası (C)24.209.838.6000,36
Şişe Cam23.862.437.4980,93
Tüpraş23.814.865.9202,27
Türk Telekom23.030.000.0002,04
Arçelik22.555.807.4831,58
Coca Cola İçecek22.130.258.0342,58
Yapı ve Kredi Bank.20.779.746.1590,40
Sabancı Holding19.363.433.3050,50
Tofaş Oto. Fab.18.280.000.0004,27
Türk Hava Yolları17.429.400.0000,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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