Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 608 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 608 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.860.000.000
|1,70
|Ford Otosan
|60.531.975.000
|10,01
|Koç Holding
|52.188.781.869
|1,05
|Enka İnşaat
|52.080.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|38.617.920.000
|5,77
|Garanti Bankası
|36.624.000.000
|0,54
|Aselsan
|36.525.600.000
|1,91
|Turkcell
|33.396.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.547.200.000
|10,86
|Akbank
|27.768.000.000
|0,41
|İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,36
|Tüpraş
|23.802.344.960
|2,26
|Şişe Cam
|23.801.173.216
|0,93
|Türk Telekom
|22.995.000.000
|2,04
|Coca Cola İçecek
|22.397.347.355
|2,61
|Arçelik
|22.380.118.150
|1,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,39
|Sabancı Holding
|19.220.605.030
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.608.800.000
|0,37
|Tofaş Oto. Fab.
|17.480.000.000
|4,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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