Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 657 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 657 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.950.000.000
|1,68
|Ford Otosan
|61.093.431.000
|10,10
|Koç Holding
|52.391.653.713
|1,05
|Enka İnşaat
|51.632.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|38.314.320.000
|5,72
|Aselsan
|36.571.200.000
|1,91
|Garanti Bankası
|35.910.000.000
|0,53
|Turkcell
|33.440.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.368.000.000
|10,80
|Akbank
|27.560.000.000
|0,41
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,36
|Tüpraş
|23.927.554.560
|2,28
|Şişe Cam
|23.648.012.514
|0,99
|Türk Telekom
|23.170.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.380.118.150
|1,57
|Coca Cola İçecek
|21.939.479.948
|2,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,39
|Sabancı Holding
|19.302.221.187
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.760.600.000
|0,37
|Tofaş Oto. Fab.
|16.910.000.000
|3,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
Haber Yorumları
500