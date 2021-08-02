Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 660 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 660 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik69.195.000.0001,69
Ford Otosan61.619.796.00010,19
Koç Holding52.239.499.8301,05
Enka İnşaat51.912.000.0000,93
Bim Mağazalar38.375.040.0005,73
Aselsan36.434.400.0001,90
Garanti Bankası35.742.000.0000,53
Turkcell33.506.000.0001,54
Sasa Polyester32.390.400.00010,81
Akbank27.404.000.0000,41
İş Bankası (C)23.714.841.9000,36
Tüpraş23.652.093.4402,25
Şişe Cam23.494.851.8110,99
Türk Telekom22.960.000.0002,03
Arçelik22.407.147.2781,57
Coca Cola İçecek21.952.198.4872,56
Yapı ve Kredi Bank.20.357.393.5940,39
Sabancı Holding19.261.413.1090,50
Türk Hava Yolları17.622.600.0000,37
Tofaş Oto. Fab.16.920.000.0003,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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