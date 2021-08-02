Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 660 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 660 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|69.195.000.000
|1,69
|Ford Otosan
|61.619.796.000
|10,19
|Koç Holding
|52.239.499.830
|1,05
|Enka İnşaat
|51.912.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|38.375.040.000
|5,73
|Aselsan
|36.434.400.000
|1,90
|Garanti Bankası
|35.742.000.000
|0,53
|Turkcell
|33.506.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.390.400.000
|10,81
|Akbank
|27.404.000.000
|0,41
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Tüpraş
|23.652.093.440
|2,25
|Şişe Cam
|23.494.851.811
|0,99
|Türk Telekom
|22.960.000.000
|2,03
|Arçelik
|22.407.147.278
|1,57
|Coca Cola İçecek
|21.952.198.487
|2,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,39
|Sabancı Holding
|19.261.413.109
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.622.600.000
|0,37
|Tofaş Oto. Fab.
|16.920.000.000
|3,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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