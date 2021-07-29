Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 639 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 639 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|68.635.000.000
|1,67
|Ford Otosan
|60.110.883.000
|9,94
|Enka İnşaat
|52.024.000.000
|0,93
|Koç Holding
|51.833.756.142
|1,04
|Bim Mağazalar
|38.253.600.000
|5,72
|Garanti BBVA
|34.650.000.000
|0,54
|ASELSAN
|34.382.400.000
|1,80
|Turkcell
|34.078.000.000
|1,57
|Sasa Polyester
|33.040.000.000
|11,03
|Akbank
|27.040.000.000
|0,40
|Tüpraş
|23.376.632.320
|2,22
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,35
|Şişe Cam
|23.188.530.405
|0,97
|Türk Telekom
|22.435.000.000
|1,99
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,57
|Coca Cola İçecek
|21.303.552.993
|2,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,38
|Sabancı Holding
|19.138.988.873
|0,50
|Türk Hava Yolları
|17.705.400.000
|0,37
|Gübre Fabrik.
|16.599.800.000
|12,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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