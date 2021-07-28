Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 619 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 619 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|(BIST 100)Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|65.555.000.000
|1,60
|Ford Otosan
|59.128.335.000
|9,78
|Enka İnşaat
|51.800.000.000
|0,93
|Koç Holding
|50.692.602.019
|1,02
|Bim Mağazalar
|37.342.800.000
|5,58
|Garanti Bankası
|34.440.000.000
|0,54
|Aselsan
|33.880.800.000
|1,77
|Turkcell
|33.506.000.000
|1,54
|Sasa Polyester
|32.592.000.000
|10,88
|Akbank
|26.520.000.000
|0,39
|Tüpraş
|23.013.524.480
|2,19
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,34
|Şişe Cam
|22.882.209.000
|0,96
|Türk Telekom
|22.225.000.000
|1,97
|Arçelik
|21.961.166.663
|1,54
|Coca Cola İçecek
|21.189.086.141
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.090.335.902
|0,38
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,49
|Türk Hava Yolları
|17.332.800.000
|0,36
|Gübre Fabrik.
|16.379.360.000
|12,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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