Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 619 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 619 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100)Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik65.555.000.0001,60
Ford Otosan59.128.335.0009,78
Enka İnşaat51.800.000.0000,93
Koç Holding50.692.602.0191,02
Bim Mağazalar37.342.800.0005,58
Garanti Bankası34.440.000.0000,54
Aselsan33.880.800.0001,77
Turkcell33.506.000.0001,54
Sasa Polyester32.592.000.00010,88
Akbank26.520.000.0000,39
Tüpraş23.013.524.4802,19
İş Bankası (C)22.949.847.0000,34
Şişe Cam22.882.209.0000,96
Türk Telekom22.225.000.0001,97
Arçelik21.961.166.6631,54
Coca Cola İçecek21.189.086.1412,47
Yapı ve Kredi Bank.19.090.335.9020,38
Sabancı Holding18.894.140.4010,49
Türk Hava Yolları17.332.800.0000,36
Gübre Fabrik.16.379.360.00012,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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