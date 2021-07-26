Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 611 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 611 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.525.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|59.830.155.000
|9,89
|Enka İnşaat
|50.904.000.000
|0,91
|Koç Holding
|50.286.858.331
|1,01
|Bim Mağazalar
|37.251.720.000
|5,57
|Garanti Bankası
|34.062.000.000
|0,53
|Sasa Polyester
|33.846.400.000
|11,30
|Turkcell
|33.264.000.000
|1,53
|ASELSAN
|32.946.000.000
|1,72
|Akbank
|26.624.000.000
|0,42
|Tüpraş
|23.126.213.120
|2,20
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,34
|Şişe Cam
|22.698.416.156
|0,95
|Türk Telekom
|22.015.000.000
|1,95
|Arçelik
|21.920.622.970
|1,54
|Coca Cola İçecek
|21.061.900.750
|2,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|0,38
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,48
|Türk Hava Yolları
|17.139.600.000
|0,36
|Gübre Fabrik.
|16.653.240.000
|12,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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