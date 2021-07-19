Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|62.720.000.000
|Ford Otosan
|59.619.609.000
|Enka İnşaat
|50.400.000.000
|Koç Holding
|50.033.268.527
|Bim Mağazalar
|37.099.920.000
|Garanti Bankası
|34.734.000.000
|Turkcell
|33.550.000.000
|Sasa Polyester
|33.488.000.000
|Aselsan
|32.968.800.000
|Akbank
|26.832.000.000
|Tüpraş
|23.489.320.960
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|Şişe Cam
|22.820.944.718
|Arçelik
|22.109.826.868
|Türk Telekom
|22.085.000.000
|Coca Cola İçecek
|20.642.188.959
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.174.806.415
|Sabancı Holding
|18.322.827.300
|Türk Hava Yolları
|17.567.400.000
|Gübre Fabrik.
|16.279.160.000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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