Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 612 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik62.720.000.000
Ford Otosan59.619.609.000
Enka İnşaat50.400.000.000
Koç Holding50.033.268.527
Bim Mağazalar37.099.920.000
Garanti Bankası34.734.000.000
Turkcell33.550.000.000
Sasa Polyester33.488.000.000
Aselsan32.968.800.000
Akbank26.832.000.000
Tüpraş23.489.320.960
İş Bankası (C)22.994.846.700
Şişe Cam22.820.944.718
Arçelik22.109.826.868
Türk Telekom22.085.000.000
Coca Cola İçecek20.642.188.959
Yapı ve Kredi Bank.19.174.806.415
Sabancı Holding18.322.827.300
Türk Hava Yolları17.567.400.000
Gübre Fabrik.16.279.160.000
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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