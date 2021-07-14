Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 616 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 616 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.665.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|61.584.705.000
|10,18
|Koç Holding
|51.225.140.610
|1,03
|Enka İnşaat
|50.736.000.000
|0,91
|Bim Mağazalar
|37.464.240.000
|5,60
|Garanti Bankası
|35.406.000.000
|0,56
|SASA Polyester
|34.899.200.000
|11,65
|Turkcell
|34.628.000.000
|1,59
|ASELSAN
|33.014.400.000
|1,73
|Akbank
|27.508.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.789.824.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,36
|Şişe Cam
|23.280.426.827
|0,98
|Türk Telekom
|22.540.000.000
|2,00
|Arçelik
|22.096.312.304
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.286.069.865
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,39
|Sabancı Holding
|18.322.827.300
|0,47
|Türk Hava Yolları
|18.050.400.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.883.700.000
|12,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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