Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 632 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 632 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.720.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|60.882.885.000
|10,07
|Enka İnşaat
|50.736.000.000
|0,91
|Koç Holding
|50.312.217.312
|1,01
|Bim Mağazalar
|38.101.800.000
|5,69
|Garanti Bankası
|35.742.000.000
|0,56
|Turkcell
|34.914.000.000
|1,61
|ASELSAN
|33.584.400.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.225.600.000
|10,42
|Akbank
|27.612.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.965.117.440
|2,28
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,36
|Şişe Cam
|23.525.483.951
|0,99
|Türk Telekom
|22.855.000.000
|2,02
|Arçelik
|22.339.574.457
|1,57
|Coca Cola İçecek
|20.197.040.091
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.174.806.415
|0,38
|Türk Hava Yolları
|18.823.200.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.526.867.693
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|16.850.300.000
|12,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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