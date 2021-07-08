Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 644 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 644 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.720.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|60.321.429.000
|9,97
|Enka İnşaat
|51.352.000.000
|0,92
|Koç Holding
|49.957.191.585
|1,00
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|5,67
|Garanti Bankası
|36.372.000.000
|0,57
|Turkcell
|35.244.000.000
|1,62
|ASELSAN
|33.744.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|32.144.000.000
|10,73
|Akbank
|27.768.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.977.638.400
|2,28
|Şişe Cam
|23.739.908.935
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,35
|Türk Telekom
|23.100.000.000
|2,05
|Arçelik
|22.299.030.765
|1,56
|Coca Cola İçecek
|20.260.632.786
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Türk Hava Yolları
|18.892.200.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,48
|Gübre Fabrikaları
|17.351.300.000
|12,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500