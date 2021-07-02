Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 628 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 628 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.455.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.251.247.000
|9,96
|Enka İnşaat
|52.528.000.000
|0,94
|Koç Holding
|48.841.396.443
|0,98
|Bim Mağazalar
|37.555.320.000
|5,61
|Turkcell
|35.244.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|35.238.000.000
|0,55
|ASELSAN
|33.630.000.000
|1,76
|SASA Polyester
|30.576.000.000
|10,21
|Akbank
|27.768.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.152.931.840
|2,30
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|0,99
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,35
|Türk Telekom
|22.610.000.000
|2,00
|Arçelik
|21.542.215.175
|1,51
|Coca Cola İçecek
|19.751.891.222
|2,30
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,36
|Koza Altın
|17.461.250.000
|2,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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