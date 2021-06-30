Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 622 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 622 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.595.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|59.409.063.000
|9,82
|Koç Holding
|47.193.062.711
|0,95
|Bim Mağazalar
|38.253.600.000
|5,72
|Turkcell
|35.882.000.000
|1,65
|Garanti Bankası
|35.028.000.000
|0,55
|ASELSAN
|33.835.200.000
|1,77
|SASA Polyester
|31.539.200.000
|10,53
|Akbank
|27.560.000.000
|0,44
|Tüpraş
|23.990.159.360
|2,28
|Şişe Cam
|23.586.748.233
|0,99
|Türk Telekom
|23.415.000.000
|2,07
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,35
|Arçelik
|20.015.069.432
|1,40
|Coca Cola İçecek
|19.904.513.692
|2,32
|Türk Hava Yolları
|18.492.000.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,36
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,48
|Koza Altın
|17.918.750.000
|2,18
|Gübre Fabrikaları
|17.685.300.000
|13,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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