Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 600 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 600 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.510.000.000
|1,52
|Ford Otosan
|58.672.152.000
|9,70
|Koç Holding
|46.888.754.944
|0,94
|Bim Mağazalar
|38.071.440.000
|5,69
|Turkcell
|36.278.000.000
|1,67
|Garanti Bankası
|34.230.000.000
|0,54
|ASELSAN
|33.721.200.000
|1,76
|SASA Polyester
|31.628.800.000
|10,56
|Akbank
|27.612.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|23.800.000.000
|2,11
|Tüpraş
|23.777.303.040
|2,26
|Şişe Cam
|23.402.955.389
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,35
|Arçelik
|19.663.690.766
|1,38
|Coca Cola İçecek
|19.624.705.831
|2,29
|Türk Hava Yolları
|18.505.800.000
|0,39
|Sabancı Holding
|18.282.019.222
|0,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Koza Altın
|17.507.000.000
|2,13
|Gübre Fabrikaları
|17.484.900.000
|12,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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