Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 642 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 642 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.770.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|58.566.879.000
|9,68
|Koç Holding
|47.243.780.672
|0,95
|Bim Mağazalar
|37.889.280.000
|5,66
|Turkcell
|37.510.000.000
|1,73
|Garanti Bankası
|34.608.000.000
|0,54
|ASELSAN
|34.063.200.000
|1,78
|SASA Polyester
|33.017.600.000
|11,02
|Akbank
|28.028.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.403.351.040
|2,32
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,15
|Şişe Cam
|23.923.701.779
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.489.843.400
|0,35
|Coca Cola İçecek
|20.133.447.395
|2,35
|Arçelik
|19.717.749.022
|1,38
|Türk Hava Yolları
|19.416.600.000
|0,41
|Sabancı Holding
|18.649.291.929
|0,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|18.470.200.000
|13,70
|Koza Altın
|18.239.000.000
|2,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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