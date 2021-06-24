Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik63.525.000.0001,55
Ford Otosan60.145.974.0009,94
Koç Holding48.587.806.6380,98
Bim Mağazalar38.526.840.0005,76
Turkcell37.378.000.0001,72
Garanti Bankası35.154.000.0000,55
ASELSAN34.747.200.0001,82
SASA Polyester34.652.800.00011,57
Akbank28.236.000.0000,45
Tüpraş25.167.129.6002,39
Türk Telekom24.570.000.0002,18
Şişe Cam24.413.816.0281,02
İş Bankası (C)23.849.841.0000,36
Coca Cola İçecek20.413.255.2562,38
Türk Hava Yolları20.079.000.0000,42
Arçelik19.758.292.7141,39
Sabancı Holding19.036.968.6760,49
Yapı ve Kredi Bankası19.005.865.3890,37
Gübre Fabrikaları18.921.100.00014,03
Koza Altın18.727.000.0002,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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