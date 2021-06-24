Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.525.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|60.145.974.000
|9,94
|Koç Holding
|48.587.806.638
|0,98
|Bim Mağazalar
|38.526.840.000
|5,76
|Turkcell
|37.378.000.000
|1,72
|Garanti Bankası
|35.154.000.000
|0,55
|ASELSAN
|34.747.200.000
|1,82
|SASA Polyester
|34.652.800.000
|11,57
|Akbank
|28.236.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.167.129.600
|2,39
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,18
|Şişe Cam
|24.413.816.028
|1,02
|İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,36
|Coca Cola İçecek
|20.413.255.256
|2,38
|Türk Hava Yolları
|20.079.000.000
|0,42
|Arçelik
|19.758.292.714
|1,39
|Sabancı Holding
|19.036.968.676
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|18.921.100.000
|14,03
|Koza Altın
|18.727.000.000
|2,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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