Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 662 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 662 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.930.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|60.251.247.000
|9,96
|Koç Holding
|47.801.678.243
|0,96
|Bim Mağazalar
|38.162.520.000
|5,70
|Turkcell
|37.092.000.000
|1,71
|SASA Polyester
|34.988.800.000
|11,68
|Garanti Bankası
|34.734.000.000
|0,54
|ASELSAN
|34.564.800.000
|1,81
|Akbank
|27.768.000.000
|0,44
|Tüpraş
|25.092.003.840
|2,39
|Şişe Cam
|24.536.344.590
|1,03
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,16
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,35
|Coca Cola İçecek
|20.247.914.247
|2,36
|Türk Hava Yolları
|20.092.800.000
|0,42
|Arçelik
|19.677.205.330
|1,38
|Sabancı Holding
|18.934.948.480
|0,49
|Koza Altın
|18.635.500.000
|2,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,36
|Gübre Fabrikaları
|18.052.700.000
|13,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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