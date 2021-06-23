Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 670 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 670 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|64.190.000.000
|1,56
|Ford Otosan
|60.707.430.000
|10,04
|Koç Holding
|48.207.421.931
|0,97
|Bim Mağazalar
|38.709.000.000
|5,78
|Turkcell
|37.488.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|35.996.800.000
|12,01
|ASELSAN
|35.112.000.000
|1,84
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,55
|Akbank
|28.132.000.000
|0,45
|Tüpraş
|25.167.129.600
|2,39
|Türk Telekom
|24.850.000.000
|2,20
|Şişe Cam
|24.720.137.433
|1,04
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,36
|Coca Cola İçecek
|20.273.351.325
|2,36
|Türk Hava Yolları
|20.272.200.000
|0,42
|Arçelik
|20.015.069.432
|1,40
|Sabancı Holding
|19.057.372.716
|0,49
|Koza Altın
|18.757.500.000
|2,28
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|18.136.200.000
|13,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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